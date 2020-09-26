بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. إيران تغلق المدارس

أعلن محافظ إقليم كرمانشاه هوشنج بازوند في إيران تعطيل الدراسة بالمدارس بدء من يوم غد الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.

ووفق وسائل اعلامية ايرانية، تم تخفيض أعداد الموظفين فى الدوائر الحكومية إلى 30%، وتقليل ساعات العمل فى مراكز التسوق والأسواق.

ومنح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، السلطات المحلية في أقاليم البلاد تفويضا لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة ذلك.

وأضاف روحاني أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض سترفع توصيات بشأن القيود وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الايرانية، تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 25 ألفا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 439882.