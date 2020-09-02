بعد ارتفاع عدد الإصابات.. النمسا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

قررت النمسا، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بعد ارتفاع مستوى الإصابات اليومية الجديدة بالجائحة.

وقررت الحكومة النمساوية، تشديد ضوابط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة دون أي استثناءات، موضحة أن الاحتفالات الخاصة تخضع لضوابط مشددة.

وأوضحت حظر إقامة الاحتفالات بحضور أكثر من 25 شخصًا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مع ضرورة تجنب حفلات أعياد الميلاد.

وذكرت المصادر أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة، سيتم تشغيل نظام إشارات المرور اللونية والتي تحدد مستوى المخاطر في كل منطقة.

وأشارت الحكومة النمساوية أنه مع تحول درجة الخطورة إلى اللون الأحمر، سوف يلزم تطبيق إجراءات صحية مشددة للغاية.

وتركز الحكومة النمساوية على تشديد الضوابط الصحية في المناسبات الكبيرة التي تتم إقامتها في الهواء الطلق، بسبب موجة كورونا الشديدة.