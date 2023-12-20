بعد اعتماد قانون الهجرة.. وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته

وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون الهجرة يوم الثلاثاء. وهو انتصار برلماني لإيمانويل ماكرون يفتح في الوقت نفسه انقسامًا عميقًا داخل أغلبيته. التي تراجع جزء منها عن نص دعمه حزب التجمع الوطني في اللحظة الأخيرة.

وبعد ساعة من إعلان تصويت الجمعية الوطنية على مشروع قانون الهجرة. قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته. وعلمت وكالة فرانس برس أنه تم إرسال رسالة إلى رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تؤكد المعلومات الواردة من لوفيجارو.

وفي المساء، جمع الوزير أعضاء فريقه ليعلن قراره، حسبما علمت قناة BFMTV من عدة مصادر.

لم توضح إليزابيث بورن بعد ما إذا كانت تقبل استقالة أوريليان روسو أم لا.

وكان رئيس طاقمه السابق، الذي يشغل منصبه منذ الصيف الماضي في وزارة الصحة. قد أعلن عن معارضته لنسخة النص. التي شددها اليمين إلى حد كبير وتم اعتمادها أخيرًا مساء الثلاثاء في البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون بالفعل عدة تدابير من شأنها أن تغير بشكل عميق إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية أو الإعانات العائلية. بل إن بعضهم “يعارضون الدستور بشكل واضح”. كما اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مجلس الشيوخ.

ومن خلال صوت إليزابيث بورن، التزمت السلطة التنفيذية أيضًا بالحق. في تنظيم نقاش حول المساعدات الطبية الحكومية في بداية عام 2024.