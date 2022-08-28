بعد اكتشافه ثغرة “Apple”..اتصالات الجزائر توظف مواز عبد القادر

أعلنت، اليوم الأحد، المديرية العامة لاتصالات الجزائر، عن ربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبد القادر. كما يعرف عن الشاب أنه متخصص في أمن مواقع الانترنت واكتشاف الثغرات الأمنية التي فاقت 800 ثغرة مكتشفة. وهذا على مستوى عديد المواقع المرموقة عالميا آخرها موقع Apple .

كما أشارت اتصالات الجزائر، إلى أنه تم الاتفاق على انضمام الشاب مواز، إلى مركز الدفاع السيبراني لاتصالات الجزائر. وهذا تعزيزا لصفوفه، وتطويرا لمؤهلاته في المجال، والتحولات الرقمية خاصة الأمن السيبراني.

للإشارة، قامت شركة Apple العالمية بإضافة اسم شاب جزائري ينحدر من ولاية تيارت في قائمتها الشرفية. بعد إبلاغه عن ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة Apple. تسمح للمخترقين بالسيطرة والإستيلاء على كل البيانات.

وبعد أن أبلغ الشاب الجزائري المدعو عبد القادر مواز، عن هذه الثغرة الأمنية. قامت الشركة بإلقاء تحديث طارئ لحماية مستخدميها.

وكتب الشاب الجزائري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حققت اليوم احد أفضل الانجازات خلال مسيرتي والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين”.

وأضاف ذات المتحدث “بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة قد تم إضافة اسمي الى حائط شرف شركة ابل. لكن ما يجعل هذا الانجاز أفضل أنني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة فقط. حيث تم إضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد فقط”.