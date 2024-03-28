بعد الأجواء الحارة.. عودة الأمطار والثلوج ابتداء من يوم السبت

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تغير في الوضعية الجوية، ابتداءً من يوم السبت، أين ستشهد المناطق الشمالية الغربية تساقط أمطار بكميات معتبرة وثلوج على بعض المرتفعات الداخلية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، ستشهد المناطق الغربية مع أواخر ظهيرة يوم الجمعة. تغير في الوضعية الجوية، أين ستشهد كل من ولايات وهران، غليزان، سيدي بلعباس، سعيدة. الشلف، تيارت والأغواط تساقط أمطار بكميات معتبرة.

حيث سيستمر تساقط الأمطار طيلة يوم السبت، ومن المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 و30 ملم محليا وقد تتعدى 40 ملم محليا على المناطق الغربية.

أما بخصوص الولايات الوسطى والشرقية، فهي غير معنية بتساقط الأمطار، حسب مصالح الأرصاد الجوية.

كما تتوقع المصالح نفسها، تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الداخلية الغربية التي يفوق علوها 1200 متر.

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