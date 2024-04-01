بعد الأضرار التي لحقت بعديد المساجد في فرنسا.. درمانين ينتفض

تم اكتشاف رأس خنزير يوم الخميس الماضي أمام مسجد كونتريكسفيل في فوج.

واكتشف المصلون بمسجد الطوبة جثة في حالة متقدمة من التحلل، معلقة على باب المبنى الديني، قبيل صلاة الفجر.

وفتح تحقيق بتهمة “التحريض على الكراهية العنصرية” لتحديد هوية مرتكب هذا العمل المعادي للإسلام.

وتم إبلاغ الحكومة بهذه القضية وأثارت رد فعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

وفي منشور نُشر على شبكة X (تويتر سابقًا)، أدان جيرالد دارمانين الضرر المستمر ضد أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا.

وفي هذا الصدد، يستشهد بمساجد فالنسيان وفريسنيس سور إسكوت في الشمال، بالإضافة إلى مسجد كونتريكسفيل في فوج.

علاوة على ذلك، يدين دارمانين الأعمال غير المقبولة ضد المجتمع المسلم.

وكتب في تغريدة له: “أدين بشدة هذه الأعمال غير المقبولة ضد مواطنينا المسلمين”.

وفي نهاية هذا الأسبوع، تعرض مسجدا فالنسيان وفريسنيس سور إسكو لأضرار.

وقال درمانين “تذكروا أنه في اليوم الأول من شهر رمضان، تم تسجيل حادث مماثل في مسجد با دو كاليه. وبالفعل، اكتشف المسلمون في مكان العبادة هذا رأس خنزير موضوعًا أمام مدخل المسجد”.