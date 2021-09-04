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بعد الإرتفاع الجنوني للأسعار.. زبدي يدعو للسماح بإستيراد السيارات أقل من5 سنوات

بقلم عبد الحق لعلاق
بعد الإرتفاع الجنوني للأسعار.. زبدي يدعو للسماح بإستيراد السيارات أقل من5 سنوات
إستيراد السيارات
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دعا رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، البرلمان الجديد، إلى ضرورة إقرار إستيراد السيارات الأقل من خمس سنوات، حسب ما جاء قي الصفحة الرسمية للجمعية بموقع “فايسبوك”.

وقال زبدي ان أسعار السيارات في الجزائر جنونية، مستدلا بذلك بسيارة “بيكانتو” التي فاق سعرها 400 مليون سنتيم.

كما دعا  المستهلكين إلى مقاطعة الأسعار المرتفعة، مبرزا أنه أول تحد للبرلمان الجديد.

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