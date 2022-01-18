بعد الإرتفاع الرهيب لإصابات كورونا.. وزير التربية يوجه هذه التعليمات

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم الثلاثاء، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحسب بيان للوزارة، خُصِّصت الندوة للوقوف على الوضعية الصحية بالمؤسسات التعليمية ولتقديم التعليمات والتوجيهات اللازمة للتعامل الفعّال مع الوضع الراهن.

وذكر الوزير بالمناسبة، بضرورة المتابعة الشخصية والدقيقة للوضع في المؤسسات التعليمية. بالتنسيق التام مع مديريات الصحة عند ظهور حالات مشتبه فيها أو مؤكدة. واتخاذ التدابير التي تنص عليها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 10 جانفي 2021. المتعلقة بتعزيز الجهاز الصحي للوقاية ومكافحة كوفيد-19 في الوسط المدرسي.

كما شدّد الوزير، على ضرورة تجنّد الجميع لمواجهة هذا الوباء بكل فعالية. والحرص على المتابعة الآنية للوضعية الصحية بكل المؤسسات التعليمية.

وكذا التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي مع ضرورة تفعيل خلايا المتابعة بإشراف مباشر من مدير ي التربية. وضمان تقديم المعلومات الصحيحة لتطمين الأولياء والرأي العام حتى لا يعمّ القلق الناتج عن اتباع الشائعات.

كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية لوضع استراتيجية للعمل التحسيسي. والالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الوزير كذلك، على ضرورة مواصلة عملية التلقيح الذي يعتبر أنجع وسيلة للحماية، خاصة وأن بلادنا بذلت مجهودات كبيرة لإنتاج اللقاح محليا.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp