بعد الإعلان عن براءته.. ديباي وبوغبا يتضامنان مع ميندي

تضامن اللاعبان ممفيس ديباي وبول بوغبا، مع اللاعب بنجامين ميندي، بعد أن نطقت محكمة شيستون بإنجلترا، ببراءته من قضايا الإغتصاب التي كان متهما بها.

ونشر اللاعبان ديباي وبوغبا، أمس الجمعة، رسائل تهنئة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي للاعب السيتي ميندي البريئ من 7 تهم بالإغتضاب.

وكتب ديباي عبر تويتر:”تم إسقاط جميع التهم، ماذا نفعل الآن؟، من الذي سيساعد هذا الأخ على الشفاء؟ ومن سيكون مسؤولًا عن الضرر الذي لحق به؟”.

وتابع ديباي:”كيف سيعود لمسيرته المهنية؟ سنوات عديدة من الاستثمار لتصبح لاعب كرة قدم محترف.. ماذا الآن!؟ ولم أتطرق إلى هذا الموضوع، لأنني لم أعرف التفاصيل”.

كما أوضح ديباي:”تحدثت مع ميندي ذات مرة عبر تطبيق FaceTime أثناء تواجده في السجن، وسبق لي مواجهته كلاعب، ولم أر أي شر في ذلك الرجل”.

وختم ديباي: “لا يمكننا أن نقبل بهذا كرياضيين، من الذي سيدافع عنا في وقت الحاجة وليس عندما يكون الضرر قد حدث بالفعل؟، لا تتجاهلوا ذلك”.

وفي ذات السياق، كتب لاعب اليوفي بول بوغبا، عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام، ونشر صورة اللاعب وكتب عليها:””الحمد لله يا أخي، سعيد جدًا”.

وختم بوغبا:”كل الذين تحدثوا عنك بطريقة سيئة، أريد أن أراهم وهم ينظفون اسمك، لا يمكنني الانتظار لرؤيتك في الملعب مرة أخرى”.