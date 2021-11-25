بعد التواصل مع السلطات.. منظمة محامي الجزائر تعلق حركتها الإحتجاجية

قررت منظمة محامي الجزائر، في بيان لها اليوم الخميس، تعليق كافة قرارتها المتخذة بموجب بيانها المؤرخ في 23 نوفمبر 2021.

وحسب ما أفاد به البيان، فإن القرار يأتي بعد المساعي والتواصل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 نوفمبر 2021 بين المنظمة وأعلى السلطات في البلاد، أين لمس فيها المجلس توافق في الرؤی بخصوص الحقوق و الحريات وأن ترقيتها يقتضي الحماية القانونية لمن يحملون رسالة الدفاع عنها ، وبأن حصانة المحامي تعد من الثوابت الدستورية والقانونية.

وقد ثمن وأثنى مجلس المنظمة المجتمع اليوم بمقره قصر العدالة عبان رمضان، على وقوف المحاميات والمحامين اليوم بقصر العدالة عبان رمضان تلبية لقراره الصادر بمقتضى بيانه المؤرخ في 2021/11/23 تعبيرا عن إرادتهم في الاستماتة في الدفاع عن حصانة المحامي في أدائه لرسالة الدفاع كما يشيد بالوعي العالي من خلال الهدوء الذي تمت فيه هاته الوقفة وهو ما يعبر ويكرس مرة أخرى المستوى المتميز الذي يتحلى به المحامي.

وبناءً على ذلك ووفاءً لروح مسؤولية المنظمة فإن المجلس قرر:

– تعليق كافة قرارتها المتخذة بموجب بيانها المؤرخ في 23 نوفمبر 2021.

– يبقى مجلس المنظمة مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.

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