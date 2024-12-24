بعد الحريق.. تعليق حجز التذاكر بمحطة خروبة

أكد المكلف بالاتصال في الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية سوقرال، سماعيل سعدوني، أنه تم توقيف حجز التذاكر مؤقتا بعد الحريق الذي نشب في المحطة البرية لنقل المسافرين في خروبة بالعاصمة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحريق امتد على طول الرواق التجاري للمحطة التجارية وإلى المديرية العامة لمؤسسة سوقرال. المتواجدة بمحاذات المحطة.

مشيرا أن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية وأعوان سوقرال تم التمكن من إخماد الحريق في حدود الساعة 09:30. في حين تم تسجيل خسائر مادية والأهم أنه لم يكن هناك خسائر بشرية سواء في صفوف المسافرين أو العمال. وأضاف أن طبيعة سقف المحطة البرية العازل للحرائق ساعدنا في التحكم السريع في الحريق.

واردف المتحدث ذاته أن كل الرحلات توقفت حماية للمواطنين، أين تم تعليق حجز التذاكر في الوقت الحالي الى غاية التأكد من خلو المحطة من الدخان والغازات داخل المحطة.

كما قال سعدوني أن “كل المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم تمكنوا من السفر وسارعنا في اخراج الحافلات من المحطة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور