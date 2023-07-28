بعد الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب

كشف تطبيق المراسلة عن طريقة جديدة للتبادل في نهاية شهر جوان عن ميزة الرسائل الصوتية. إلا أنه أدرج ميزة جديدة وهي إرسال رسائل على شكل مقاطع فيديو قصيرة.

من أجل الاستمرار في تقديم طرق جديدة للتبادل، طور تطبيق المراسلة الفورية رسائل الفيديو. حيث أنه هم في مرحلة النشر في جميع أنحاء العالم.

داخل الدردشة، يتوفر ميكروفون بجوار شريط إدخال النص. من خلال الضغط على الرمز، يمكن للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية. ولكن الآن، بالنقر فوق هذا الزر نفسه، سيتحول الميكروفون إلى كاميرا.

من الحين فصاعدًا ، يؤدي الضغط باستمرار على الكاميرا إلى تشغيل تسجيل فيديو. كما هو الحال بالفعل مع الملاحظات الصوتية ، سيؤدي تحرير الزر إلى إرسال رسالة الفيديو. يظل تشغيل الحركات كما هو: يتيح لك التمرير لأعلى تحرير الزر مع الاستمرار في تسجيل الفيديو الخاص بك. يؤدي التمرير إلى اليسار إلى إلغاء الإرسال وحذف الرسالة الحالية.

يقول WhatsApp إن رسائل الفيديو يمكن أن تصل إلى 60 ثانية. مثل جميع المناقشات حول التطبيق، يعمل التشفير من طرف إلى طرف بشكل جيد على هذه التنسيقات الجديدة.

وسيتم تشغيل مقاطع الفيديو (المقدمة في شكل دوائر) تلقائيًا بمجرد فتحها. لكنهم بدون صوت. سيكون عليك النقر فوق الصورة مرة أخرى لتنشيط الصوت.

وتحدد الشركة المملوكة لمجموعة Facebook على موقعها أن الخيار الجديد قد تم نشره منذ الخميس 27 جويلية. ولذلك ينبغي أن يكون في متناول الجميع “في الأسابيع المقبلة”.