بعد المناظرة التاريخية.. بداية الصمت الإنتخابي في تونس

إنطلقت في حدود منتصف الليل، من اليوم السبت، فترة الصمت الإنتخابي، في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها.

ويتوجه التونسيون غدا الأحد، إلى صناديق الإقتراع، لاختيار رئيس للبلاد، من بين المرشحين، قيس سعيد ونبيل القروي.

وانطلقت عملية التصويت في الخارج، منذ يوم أمس الجمعة، وتتواصل إلى غاية غدا الأحد.

واختتم المرشحان للجولة الثانية، أمس الجمعة، حملتيهما، بمناظرة تلفزيونية وصفت بالتاريخية.

وعرض المرشحان للرئاسة التونسية، خلال المناظرة، برنامجيهما الإنتخابيين، وأجابا عن أسئلة تخص السياسة الخارجية والأمن والدفاع.

وأكد قيس سعيد في المناظرة، على إستقلال القضاء، وضرورة تطبيق القانون على الجميع، وإقترح القروي إعادة هيكلة المخابرات للقضاء على الإرهاب.

وشدد قيس سعيد مجددا على أنه مستقل، وعلى أنه يخوض المنافسة على الرئاسيات بإمكانيات المتطوعين من الشباب.