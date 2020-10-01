بعد انتحار طفل.. لعبة جاليندو تثير الرعب بإيطاليا

لقي طفل ايطالي، يبلغ من العمر 11 سنة، مصرعه بعد قفزه من الطابق العاشر في المبنى الذي يقطن فيه.

وبعد تفتيش غرفته من طرف السلطات الايطالية، تم العثور على رسالة مخيفة تركها لوالديه على الكمبيوتر اللوحي الخاص به.

وكتب الطفل في الرسالة: “أحبكما أمي وأبى.. يجب أن أتبع الرجل الأسود صاحب الغطاء”.

ولم يستبعد المحققون بأن الصبي كان يشير لتحديات مرتبطة بشخصية خيالية على الإنترنت، تدعى جوناثان جاليندو، وفقا لوسائل إعلام إيطالية.

وجاليندو شخصية غامضة متنكرة فى هيئة كلب يشبه البشر يرتدى غطاء على الرأس، يتحدى الأطفال أن يؤدوا أعمالا متطرفة وخطيرة.

وحسب ما نقلته سكاي نيوز عادة ما تبدأ تحديات جاليندو بأوامر مثل استيقظ في منتصف الليل أو شاهد فيلمًا مخيفًا.

لكن المهام تتصاعد تدريجيا ليحث جاليندو اللاعبين على إيذاء أنفسهم أو تعريض أنفسهم لخطر مميت مثل الوقوف على حافة برج.