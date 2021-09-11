بعد اندلاع حريق في مستشفى ووفاة مرضى.. استقالة وزير الصحة بمقدونيا الشمالية

أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، استقالته من منصبه. بعد يومين من اندلاع حريق في مستشفى يستضيف مصابي كورونا ونجم عنه مقتل 14 شخصا.

وأوضحت “سكاي نيوز” أن هذا الإعلان جاء بعد وقت قصير من استقالة نائب وزير الصحة واثنين من كبار مديري المستشفى.

واندلع الحريق في مدينة تيتوفا يوم الأربعاء الماضي، ودمر المنشأة في غضون دقائق قليلة. وكان القتلى 12 مريضاً واثنين من الأقارب الزائرين، فيما أصيب 12 آخرون.