بعد بريطانيا.. تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في 3 دول علاوة على بريطانيا.

ويتعلق الأمر بكل من الدنمارك وهولندا وأستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

وحذرت مسؤولة بالمنظمة، من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة.

وشددت المسؤولة، على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

موضحة أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

وأعلنت السلطات البريطانية، ظهور سلالة جديدة من كورونا سريعة التفشي.

فيما أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك اليوم الأحد، بأن تفشي السلالة الجديدة خرج عن السيطرة.

وستقوم هولندا، بتوقيف رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا، اليوم الأحد، اعتبارا من الساعة السادسة مساء.

وتتبعها بلجيكا ابتداء من منتصف هذه الليلة، فيما تدرس كل من ألمانيا وفرنسا هذا القرار أيضا.