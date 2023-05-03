بعد بلوغهما نصف النهائي.. حساب “اليويفا” يشيد بمحرز وبن ناصر

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بالدوليان الجزائريان ولاعبا المان سيتي وأيسي ميلان، رياض محرز، وإسماعيل بن ناصر.

بعد بلوغ لاعبا الخضر، محرز وبن ناصر، نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم، مع فريقيهما، المان سيتي والميلان.

ونشر حساب اليويفا عبر تويتر، اليوم الأربعاء، فيديو لمشاركات محرز و بن ناصر، مع فريقيهما في رابطة الأبطال، وكتب: محرز وبن ناصر لاعبان جزائريان في سباق التتويج برابطة الأبطال”.

يجدر للإشارة، سيواجه محرز رفقة فريقه المان سيتي في نصف النهائي، ريال مدريد، وبن ناصر رفقة فريقه ميلان سيواجه الإنتر لحساب ذات الدور.

وستجرى مبارتين الذهاب بتاريخ 9 و 10 ماي، والعودة بتاريخ 16 و 17 ماي، ومن المحتمل أن يلتقيان لاعبا المنتخب الوطني، محرز وبن ناصر، وجها لوجه في نهائي المنافسة.