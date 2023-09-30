بعد تألقه أمام أجاكس.. زروقي محل إشادة من مدرب فاينورد آرون سلوت

أبدى مدرب نادي فاينور الهولندي آرون سلوت، رضاه عن مستويات لاعبه الدولي الجزائري راميز زروقي، رغم مشاركاته كاحتياطي في المباريات الأخيرة مع الفريق.

فبعد أن أقحمه المدرب خلال مواجهة أجاكس الأخيرة في الشوط الثاني بداية من الدقيقة 55، والتي عرفت فوز فاينورد برباعية نظيفة، تمكّن لاعب الخضر من تأدية مهامه على أكمل وجه.

ونقل موقع “voetbalzone” تصريحات مدرب فاينورد خلال المؤتمر الصحفي أمس الجمعة الذي يسبق مواجهة غو أهاد في الدوري الهولندي:”زروقي يتعامل مع دوره الاحتياطي بشكل جيد، فهو يعمل بجد في تدريبات الفريق”.

وأضاف المتحدث:”زروقي ليس الوحيد الذي يريد اللعب بصفة أساسية، عليه فقط بمواصلة العمل الجدي في التدريبات كون كل الظروف والمنشآت متوفرة لدينا للتطور أكثر”.