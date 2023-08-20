بعدما اعترض على قراراته.. مدرب فينورد يعاقب زروقي

اكتفى الدولي الجزائري، رامز زروقي، بمتابعة لقاء ناديه فينورد روتردام، أمام الضيف سانتياغو خيمينيز، اليوم الأحد، من كرسي الاحتياط.

وبعدما تواجد أساسيا في مناسبتين، بداية بلقاء كأس السوبر أمام بي إس في آيندهوفن، ولقاء الجولة الأولى أمام فورتانا سيتارد، وجد زروقي، نفسه احتياطيا اليوم، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2، ضمن الجولة الثانية من الدوري الهولندي.

وجاءت خطوة المدرب أرني سلوت، بإبقاء لاعبه الدولي الجزائري، حبيسا لكرسي الاحتياط، كعقوبة له، بعدما كان زروقي، قد اعترض على قرار استبداله في لقاء الجولة الماضية، بعد مرور 34 دقيقة فقط عن صافرة البداية.