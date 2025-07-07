بعد تبليغ من أحد الركاب.. درك المدية يوقف صاحب حافلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف صاحب حافلة لنقل المسافرين على مستوى السد الثابت بن شكاو من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشراحيل مجموعة المدية.

وأوضح مركز الإعلام المروري عبر صفحة “طريقي”، أنه على إثر تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة طريقي (ماسنجر الصفحة). وبعد التنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى السد الثابت بن شكاو. من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوشراحيل مجموعة المدية.

وأشار المصدر نفسه، أن توقيف صاحب الحافلة جاء على إثر ارتكابه مخالفة مرورية تمثلت في الزيادة في عدد الركاب. والمقدر عددهم بـ 10 ركاب.

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