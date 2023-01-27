بعد تجربة زواج فاشلة عاصمي يتمنى زوجة طيبة ترافقه المشوار

الرقم السري :

136088

من تدخل الفرحة على قلبي وتكون رفيقتي مدى عمري

رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 52 سنة، موظف مستقر، ولديه سكن خاص، عصف الطلاق. بعد تجربة كانت فاشلة لم تثمر بأولاد، ولأنه رجل على قدر من الرزانة والوقار، يتمنى لأن يحسن هذه المرة الاختيار. وأن يعثر على زوجة تحمل أطيب الخصال، ترافقه المشوار وتعمر إلى جانبه الدار، زوجة طيبة تكون واعية وحنونة من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز 48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136089

من تبدأ معي من جديد أعدها بأيام رائعة ليس لها مثيل

ثاني عرض ستكون من الشرق الجزائري، نعرفكم على رجل يبلغ من العمر 50 سنة. موظف مستقر في مؤسسة عمومية، ولديه سكن خاص، مطلق بطفلين في رعاية والدتهم.

دقّ أبواب صفحتنا بكثير من الخير والنية الصادقة، يريد لأن يكمل نصف دينه إلى جانب إنسانة محترمة وجادة تكون لي زوجة طيبة. مسؤولة وتؤمن بالزواج كرسالة نبيلة، يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري. يفضل أن تكون عزباء، ولا مانع لديه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد،يريدها ماكثة بالبيت. ولا بأس إن كانت عاملة، على أن يسود التفاهم بينهما لحقا.

الرقم السري :

136090

رجل نبيل يناشد قرة العين..

إلى غرب البلاد، وبالتحديد إلى ولاية غليزان، نعرفكم على رجل محترم، غايته الحلال. يتمنى أن يعيش تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد، صاحب العرض يبلغ من العمر 54 عام. موظف مستقر ولديه بيت يريد أن يجد له أميرة يسلمها مفاتيح قلبه وبيته، ويعاشرها بالمعروف. ولا يرجو منها سوى أن تحبه وتصون شرفه. أما عن شروطه فهو يتمنى أن تكون المرأة التي ستكون شريكة عمره من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها ما أقل من 45 سنة، يريدها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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