بعد تحرير قاصر أجنبي من مختطفيه.. الأنتربول يشيد باحترافية الشرطة الجزائرية

أشادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، باحترافية الشرطة الجزائرية في قضية تحرير طفل 11 سنة من جنسية ايفوارية. تم اختطافه بإحدى الدول الأجنبية سنة 2021، بغرض طلب فدية من والدته.

فور تلقي المكتب المركزي الوطني أنتربول – الجزائر، التابع لمديرية الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني. لنشرة بحث دولية حول هذه القضية شهر أوت 2022. تم مباشرة التحقيقات بالتنسيق مع المصالح العملياتية المختصة للشرطة الجزائرية. حيث أسفرت التحريات عن تحديد موقع وهوية أحد المتورطين من (جنسية أجنبية). وتوقيفه على مستوى مدينة سيدي بنور بالجزائر العاصمة، مع تحرير القاصر.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القليعة. أين وضع رهن الحبس المؤقت، عن تهمة اختطاف قاصر بغرض طلب فدية مع الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.