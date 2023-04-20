بعد تداول صور عديدة لهلال العيد.. مركز الفلك الدولي يوضح

فند مركز الفلك الدولي، اليوم الخميس، الصور المتداولة لهلال عيد الفطر، يزعم أنها التقطت اليوم.

وقال مركر الفلك الدولي إن هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال. والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 أفريل 2022م.

وأفاد مركز الفلك الدولي، على تويتر، أن رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا.

وأضاف في ذات التغريدة “لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ المعلومات الفلكية وصور الهلال من مصادر معلومة وموثوقة”.

للتذكير، لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أفريل. وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.