بعد تطبيق الحجر الصحي على بعض المناطق.. معهد باستور ينتهج طرق كشف جديدة

كشف معهد باستور عن إنتهاجه لطرق جديدة في الكشف عن فيروس كورونا بعد تطبيق اجراءات الحجر الصحي على بعض المناطق.

أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “المعهد سينتهج طرقا جديدة في الكشف عن فيروس كورونا بعد تطبيق اجراءات الحجر الصحي على بعض المناطق”.

وقال درار “أن اجراءات الحجر الصحي على بعض المناطق سيساهم لا محال في التخفيض من انتشار الوباء، مما سيدفع بمعهد باستور إلى انتهاج طرق جديدة في الكشف عن الفيروس”.

وأضاف المسؤول أن “المعهد سيركز في عملية الكشف على الحالات التي تظهر لديها الأعراض”.

كما أشار ذات المسؤول أن “الحالات المسجلة البالغ عددها 264 ضئيلة مقارنة بإنتشار الفيروس في العالم، وكذا بعدد الحالات التي خضعت للتحاليل والتي بلغت 2500 منذ ظهور الوباء في الجزائر”.

وأكد درار أنه ومع “شروع مختلف ملحقات المعهد الجديدة في عملها سيتم تخفيف الضغط على المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات التابع للمعهد على مستوى الجزائر العاصمة”.

وأشار في ذات السياق “أن ملحقة وهران شرعت في عملها خلال الأيام الأخيرة وملحقات كل من ولايات قسنطينة وتيزي وزو وورقلة ستدخل حيز الخدمة خلال الأسبوع القادم”.