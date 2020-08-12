بعد تطور الوضع الوبائي.. تعديل مواقيت الحجر الصحي بـ6 بلديات في تبسة

أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بأنه تم تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي في ولاية تبسة.

وأوضح بيان وزارة الدخلية، اليوم الأربعاء، أنه بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بولاية تبسة، تصبح مواقيت الحجر الجزئي من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحًا لمدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداءً من يوم غد الخميس.

ويخص تعديل مواقيت الحجر الجزئي كل من بلديات تبسة، الشريعة، العقلة، بئر العاتر، الونزة، العوينات.

وينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره، على البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.