بعد تعافيه من الإصابة.. آيت نوري أساسياً مع “الوولفز”

تواجد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن التشكيلة الأساسية لنادي وولفرهامبتون، المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام نيوكاسل.

وأعلن مدرب “الوولفز” غاري أونيل، عن تشكيلته التي اختارها للمواجهة المقرّر انطلاقها بداية من الساعة 16:30، ضمن الجولة الـ 4 من “البريميرليغ”، والتي عرفت تواجد آيت نوري.

وتأكّد بذلك، بأن آيت نوري، تخلّص نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها، في تربص الخضر الأخير.

وهي الإصابة التي حرمت صاحب الـ 23 ربيعا، من مواجهة غينيا الاستوائية. في الجولة الأولى من تصفيات “كان” 2025، قبل أن يتم اعفاءه من سفرية ليبيريا، لحساب الجولة الثانية لذات المنافسة.

🔄 One change from Nottingham Forest

🇧🇷 Andre makes his full debut

🇵🇹 Forbs on the bench

Our line up to take on @NUFC 📋 pic.twitter.com/nnDGoMHyYf

— Wolves (@Wolves) September 15, 2024