بعد تعثر سيراليون.. خرجة جديدة من بلماضي في تحضير مواجهة غينيا الإستوائية

عرفت الحصة التدريبية الأولى للمُنتخب الوطني الجزائري تحضيرا لمواجهة غينيا الإستوائية خرجة جديدة من الناخب الوطني جمال بلماضي.

موفد النهار إلى الكاميرون كشف أن الحصة التدريبية للخضر اليوم الأربعاء دامت لثلاثة ساعات كاملة.

وأضاف موفد النهار في تدخل مباشر أن الحصة التدريبية انطلقت على الثالثة زوالا وانتهت على السادسة مساءا.

وتعثر المُنتخب الوطني أمام سيراليون أمس الثلاثاء في مباراته الافتتاحية في الكان.