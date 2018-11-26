بعد تعطله لمدة تفوق السنة.. محمد عيسى يرّحب بالحوار مع الأئمة

رحّب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بالحوار الإجتماعي بين الوزارة والأئمة.

وأوضح محمد عيسى في منشور له، أن الحوار الإجتماعي الذي تعطل أكثر من سنة، من شأنه غلق باب التأويلات.

بالإضافة، إلى سد الطريق أمام مناقشة خصوصيات الأئمة خارج الأطر التي تحفظ لهم هيبتهم و كرامتهم.

وعن تاريخ اللقاء، قال الوزير، إن أجهزة القطاع ستتصل بالتنسيقية لتحديد الموعد الذي يناسب طرفي الحوار.

وجاء قرار الوزير، بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة حول استعدادهم لمواصلة الحوار مع الوزارة.