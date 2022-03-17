بعد تورطهما في ترويج الكاشيات بسوق الجرف..التماس 7 سنوات حبسا لتاجر ملابس وشريكه

ألقت مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، أمس الأربعاء، القبض على شابين اثنين في العشرينات من العمر، يمتهون المتاجرة بالمؤثرات العقلية في سوق ” دبي” بحي الجرف بباب الزوار.

في هذا السياق، جاءت عملية الايقاف لكل من المتهم ” ج.بلال” و،شريكه ” ب.محمد”، بموجب عملية ترصد اثر معلومات مؤكدة مفادها، تواجد أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات بالأماكن.

بحيث مكنت العملية من حجز 120 قرص مهلوس من نوع ” بريغابرين ” في منزل المشتبه فيه الاول ” ج.بلال” إثر عملية مداهمة لمنزله العائلي بالإضافة إلى مبلغ يقارب 17 الف دج.

فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني “ب.محمد” الذي اعترف بمعرفته للمشتبه فيه الاول “ج.بلال” الذي تربطه خلافات سابقة معه، بعد مشاجرة بينهما.

بالمقابل تبين من خلال مجريات التحقيق الابتدائي، أن المشتبه فيه الاول” ج.بلال” اشترى الأقراص المهلوسة محل الحجز من عند مروج المخدرات المدعو “ب.إ” المقيم بسوق الجرف.

كما أنه تسلم الكمية من عند المتهم الثاني ” ب.محمد” بقبو العمارة التي يقيم بها ” ب.إ”، مقابل مبلغ مالي.

الى جانب ذالك، المتهم الموقوف ” ج.بلال” اعترف خلال مجريات المحاكمة أمام رئيس الجلسة بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، بأنه تسلم المخدرات من عند المتهم الثاني الموقوف معه ” ب.محمد”.

غير أن البائع الذي قام بتسليمها ل”لمحمد” يدعى ” ب.إ” والذي يعد جاره ومقيم بحي الجرف.

كما أنه يعرفه لكونه تاجر ملابس نسائية بنفس السوق، ومعتاد مشاهدته بالأماكن.

بينما المتهم الثاني ” محمد” فقد حاول إنكار ما نسب إليه من وقائع، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.

اضافة الى غرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع الايداع بالجلسة، م إصدار مع أمر بالقبض الجسدي ضد المتهم الثالث ” ب.إ”