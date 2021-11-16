بعد توقف المشروع لعشر سنوات.. إنتاج الأنسولين في الجزائر بداية من 2022

كشف مدير النشاطات الصيدلانية والتنظيم بوزارة الصناعة الصيدلانية، بشير علواش، اليوم الثلاثاء أن مشروع إنتاج الأنسولين محليا، المتوقف منذ 2012. سيتم تجسيده رسميا في 2022 ببوفاريك في البليدة على مستوى مصنع جديد يضم وحدة متطورة لإنتاج ثلاثة أجيال من الأنسولين.

وأوضح علواش، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن المشروع سيتجسد. من خلال مشروع شراكة جزائرية- دانماركية ممثلة في كل من صيدال ومخابر نوفونورديسك الرائد عالميا في هذا المجال.

زيادة على ذلك تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الجديد المتربع على مساحة ثلاث هكتارات. والذي أنجز بتكلفة مالية تناهز الـ8 مليارات دج بـ12 مليون قلم أنسولين مسبق التعبئة سنويا.

بالإضافة إلى ذلك سيساهم هذا المصنع في توفير فرص العمل لنحو 150 شابا أغلبيتهم من خرجي الجامعات الوطنية. إلى جانب مناصب عمل غير مباشرة.

ولاحظ علواش بأن الأنسولين المستورد في الجزائر يفوق سعره بحوالي 15 إلى 20 بالمائة سعر الانسولين بالدول الأخرى. وهذا حسب دراسة قامت بها لجنة قطاعية مشتركة.

وقد أعلنت الوزارة الوصية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري المصادف لـ14 نوفمبر من كل سنة. عن تخفيض سعر الأنسولين المستوردة بنسبة 20 بالمائة.

وأوضحت بان هذا التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمحادثات مع مخابر التزويد بالأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح ذلك بخفض فاتورة استيراد الأدوية وكذا مجموع نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للتكفل بمرضى داء السكري. وكذا بالإسراع في إطلاق إنتاج للأنسولين بالجزائر في أفق 2022.

وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في اليوم العالمي لداء السكري المصادف لـ 14 نوفمبر، أن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الضرورية للتّكفل بهذا الداء متوفرة ومتاحة باستمرار. كما تم توفير قرابة نصف مليون علبة من الأنسولين.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، أكدت أنها قامت بسلسلة من الإجتماعات والمحادثات مع مخابر التزويد بالأنسولين بغية تحسين التنسيق والتفاوض. حيث نتج عن هذه الإجتماعات إنخفاض بنسبة 20 بالمائة في سعر الأنسولين المستوردة.

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