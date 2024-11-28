بعد توقيفه بمطار وهران بحوزته 12 ألف أورو… حماش يوضح

كشف لاعب مولودية وهران يانيس حماش عن أسباب توقيفه بمطار وهران بسبب حوزته حوالي 12 ألف أورو بالعملة الصعبة فوق ما يسمح به القانون.

وقال يانيس حماش في منشور له عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” اليوم الخميس “أردت مشاركة رسالة لأنني وصلتني إشاعات كاذبة نعم كان لدي شيك أمس، و لسوء الحظ لم يكن معي ورقة البنك ولكني تمكنت من إعطاء الوثيقة لإثبات مصدر الأموال”.

كما أضاف الدولي الجزائري السابق ” للأسف هذا شيء يحدث للجميع، لذا يرجى التوقف عن هذا الهراء و التركيز بدلا من ذلك على مباراة نهاية الأسبوع”.

وكان حماش قد وقف بمطار وهران بسبب إمتلاكه مبلغ مالي فوق القانون، قبل أن يعتذر و يمنح وثيفته لإثبات مصدر الأموال. “حسب تصريحه”.