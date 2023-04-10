بعد حجام.. حماش يعاني التهميش بسبب إصراره على الصيام

يعاني الدولي الجزائري، الناشط بنادي دينيبروه الأوكراني، يانيس حماش، من التهميش في ناديه بسبب إصراره على صيام شهر رمضان الذي يتزامن مع مباريات فريقه.

على خطى زميله بالمنتخب الوطني جوان حجام الذي استبعده مدربه كومبواريه من مباريات الفريق هذا الموسم في الليغ 1.

وإستبعد حماش، عن آخر مواجهتين بالدوري الأوكراني هذا الموسم، رغم حضوره تدريبات النادي بانتظام.

للإشارة، تعود آخر مشاركة للاعب الخضر يانيس حماش مع فريقه هذا الموسم بتاريخ 12 مارس الماضي، أي قبل شهر رمضان.

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