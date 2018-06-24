بعد حظر دام 70 عاما.. المرأة السعودية تقود السيارة

دخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ رسميا منتصف ليلة اليوم الأحد بعد حظر استمر لأكثر من 70 عاما.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في سبتمبر الماضي، قرارا يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

إصدار الرخص لها بعد موافقة أغلبية هيئة كبار العلماء في السعودية بأن القرار لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنتهجها المملكة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله فرحان في تصريح صحفي بهذه المناسبة،

بجملة الإصلاحات التي تقودها القيادة السعودية في شتى المجالا ومن بينها تمكين النساء من قيادة السيارة وفق تنظيمات تشريعية وقانونية ومرورية من شأنها أن تضمن نجاح هذه الخطوة.

وأكد فرحان الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية بالمرأة بما يضمن تمكينها من كامل حقوقها وفق أطر الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت محافظة على مكانة المرأة وكرامتها.

وتعد قيادة المرأة في السعودية قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات وشهدت هذه القضية جدلا واسعا بين شرائح المجتمع السعودي المحافظ لفترات متفاوتة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.