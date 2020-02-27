بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي.. اللورد ريسبي يدعو لفتح صفحة جديدة بين الجزائر وبريطانيا

نشط المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني اللورد ريسبي اليوم الخميس، ندوة صحفية بمقر سفارة بريطانيا .

وقال المبحوث البريطاني أن الجزائر وبريطانيا يواجهان تحديات جديدة، خاصة مع خروج بلاده من الإتحاد الأوروبي.

وأشار المبعوث البريطاني إلى ضرورة فتح صفحة جديدة للشراكة بين البلدين، خاصة وأن الطرفان تميزهما علاقة قديمة في قطاعات مختلفة.

وقال اللورد ريبسي أنه تم “مرافقة أزيد من 100 متعامل، وقريبا ستكون زيارة مهمة من أحد وزرائنا للجزائر”.

وستكون محادثات لعقود ثنائية جديدة مع شركائنا، ومنها الجزائر، لتطوير العلاقات حسب ذات المتحدث.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الوفد الذي رافقه إلى الجزائر متكون من عدة مستثمرين في 11 قطاع لتوسيع الشراكات خارج قطاع الطاقة.