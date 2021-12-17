بعد دراسة 78 ألف حالة.. علماء يحددون أعراض أوميكرون الشائعة

إكتشف علماء أبرز الأعراض الشائعة لـ”أوميكرون” بعد دراسة 78 ألف حالة أصيبت بمتحور فيروس كورونا الجديد.

وحسبما ذكر موقع “ديلي بوست” البريطاني، فقد قال الخبراء إن النتائج تكشف أن لأوميكرون أعراضا مختلفة عن المتحورات السابقة لـ”كوفيد-19″. مشيرين إلى أنها تميل إلى أن تكون شبيهة بأعراض نزلات البرد.

وتعرف المتحورات السابقة بأنها تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس. غير أن العلماء الآن يقولون إن أوميكرون يثير أعراضا أشبه بنزلات البرد. أي حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس.

كما أبلغ بعض المصابين بالمتحور الجديد عن إلتهاب في الحلق وتعرق ليلي. أما الأطباء في جنوب إفريقيا فقد حددوا عرضا شائعا آخر، وهو آلام في الظهر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد سُجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.

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الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة في العالم

اكد تيدروس أذانون غيبريسوس المدير العام لوكالة الأمم المتحدة ان المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون يمكن أن يكون قد إنتشر عبر معظم دول العالم وهذا بالرغم من أنه يتم اكتشافه بعد. ووأوضحت منظمة الصحة العالمية اليوم إنه لا يوجد أي متحور الذي يعطي كوفيد 19 انتشر حتى الآن بسرعة مثل اوميكرون. والتي من المحتمل أن جميع الدول متأثرة الآن. وأضاف أذانون غيبريسوس ان ” 77 دولة حتى الآن سجل فيها حالات الإصابة بأوميكرون، ولكن الحقيقة هي أنه من المحتمل العثور على أوميكرون في معظم البلدان على الرغم من أنه لم يتم اكتشافه بعد. وتابع ذات المسؤول ان أوميكرون ينتشر بمعدل لا نعرفه ولم نشهده مع أي دولة أخرى. كما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من هذه الأزمة. حيث اشارت إلى استخدام جميع أدوات مكافحة كوفيد الموجودة، مثل الكمامات، والتهوية المنتظمة للداخلية واحترام التباعد.