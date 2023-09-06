بعد دعم انضمام السعودية لبريكس.. بن سلمان يشكر بوتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب محمد بن سلمان عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة “بريكس”.

كما ابلغ بوتين ولي العهد السعودي بأولويات الرئاسة الروسية لدول بريكس عام 2024.

هذا وناقش الطرفان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التعاون.

وجاءت هذه المكالمة، بعد إعلان روسيا والمملكة أمس عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وولي العهد السعودي أشارا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط تجعل من الممكن ضمان استقرار السوق العالمية.

وأشاد الرئيس بوتين وولي عهد السعودية بالمستوى العالي للتنسيق في اطار اوبك.

كما أعرب الطرفان عن الرضا عن تطور التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والسعودية.

وتم النظر في عدد من القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.