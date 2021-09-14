بعد رفعها عاماً ونصفاً.. حافظات زمزم تعود للمسجد النبوي

أعادت شؤون المسجد النبوي حافظات ماء زمزم إلى مواضعها في المسجد النبوي الشريف خدمة للمصلين والزوار مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد أن تم رفعها منذ أكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتحليل عينات عشوائية ومن مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني، أن مختبر زمزم يمثل عنصرا هاما في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجهز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل التي تم استحداثها بعد الجائحة، وما اقتضته من الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات اللازمة، ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول، والقيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير، وصولاً إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.