بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. الإحتلال الصهيوني يقتحم باحات الأقصى ويعتدي على المصلين

إندلعت مواجهات بين جيش الكيان الصهيوني والفلسطينيين المصلين داخل باحات المسجد الأقصى عقب إنتهاء صلاة الجمعة.

وحسبما نقله موقع سكاي نيوز، فإن المواجهات أدت إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين.

واستخدم الجيش الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق حشود من المصلين الفلسطينيين الذين تجمعوا عقب أداء الصلاة داخل باحات الحرم القدسي وهم يهتفون ضد الاحتلال.

وتأتي المواجهات في المسجد الأقصى في مدينة القدس بعد ساعات فقط من إعلان الفصائل الفلسطينية واليهود عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد 11 يوميا من التصعيد الإسرائيلي.

وتسبب القصف الجوي اليهودي للقطاع المكتظ بالسكان في مقتل 243 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا وإصابة أكثر من 1900 وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية الحيوية وآلاف المنازل.