بعد سفرية نيامي بن ناصر جاهز لمواجهة فيرونا

بعد اتمامه مهمة نيامي، بنجاح، رفقة الخضر، يتواجد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، في أتم جاهزيته، لاستئناف منافسة الدوري الإيطالي، أمسية اليوم السبت، رفقة ناديه آسي ميلان.

ويستظيف نادي آسي ميلان، اليوم السبت، على ملعبه، نادي فيرونا، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكشفت إدارة النادي الايطالي، عبر حسابها الرسمي، عن التشكيلة المعنية بهذا اللقاء، والتي ضمت اسم بن ناصر.

وتأتي عودة اسماعيل بن ناصر، لقائمة ناديه آسي ميلان، بعد اتمامه مهمة النيجر، رفقة المنتخب الوطني بنجاح، أين ساهم في فوز الخضر بمبارتي الذهاب والاياب، ضمن تصفيات كأس العالم.