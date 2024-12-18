بعد سقوط الأسد.. إقلاع أول طائرة من مطار دمشق الدولي اليوم

تقلع اليوم الأربعاء، أول طائرة مدنية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وحسب ما أفاد به موقع “الجزيرة”، فإن “أول طائرة مدنية تقلع اليوم من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب. بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد”.

يشار أن وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، قالت إنّ السلطات تعمل على تجهيز المطارات المدنية. لاستقبال وإقلاع الطائرات، وإن العمل جار لتجهيز مطاري حلب ودمشق.

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