بعد سقوط النظام.. أين اختفى بشار الأسد؟

إتجهت الأنظار اليوم الأحد، إلى مصير الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والدائرة المقربة منه، مع إعلان المعارضة السورية السيطرة على العاصمة دمشق.

ولم يعرف أين إختفى بشار الأسد، وأظهرت مقاطع مصورة فرار عناصر من الحرس الجمهوري في شوارع دمشق.

وقال موقع “فلايت رادار” لتتبع الطائرات، بأن طائرة سورية يشتبه في أنها تقل بشار الأسد غادرت مطار دمشق قبل دخول المعارضة.

وكانت الطائرة قد حلقت في البداية باتجاه المنطقة الساحلية السورية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. لكنها بعد ذلك غيرت مسارها فجأة وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي من خريطة الرادار.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غادر البلاد.

وجاء في البيان إنه “نتيجة لمفاوضات بين الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح في أراضي الجمهورية العربية السورية. قرر الأسد الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطيا أوامر بالانتقال السلمي للسلطة”.

ولم تذكر الوزارة في البيان مكان الأسد حاليا، وأكدت أن روسيا لم تشارك في أي محادثات بشأن رحيله.

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق فجر اليوم الأحد، تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية.