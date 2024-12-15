بعد شهرين من تعيينه.. الهادي خزار يغادر شبيبة جيجل

أعلنت إدارة فريق شبيبة جيجل، الناشط في قسم الهواة مجموعة “وسط-شرق” عن نهاية مغامرة المدرب الهادي خزار، على رأس العارضة الفنية.

وكانت إدارة “النمرة” قد تعاقدت منتصف شهر أكتوبر الماضي، مع خزار، خلفا للمدرب الأسبق رحماني بوزيان، الذي أُقيل بسبب النتائج السلبية. بعدما جمع نقطة وحيدة في أول 4 جولات.

غير أن الأمور لم تسر جيدا، مع الهادي خزار، الذي قاد الفريق في 9 لقاءات. انهزم في 4 منها وفاز بـ 3 مقابل تعادلين داخل الديار. آخرهما أمس السبت، أمام الضيف شباب باتنة، في الجولة 13.

وأفادت إدارة “الجياسدي” أنها عقدت اجتماعا عاجلا. بعد نهاية لقاء أمس، أمام “الكاب”، مع المدرب خزار، وتم الاتفاق على الطلاق بالتراضي.