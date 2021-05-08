بعد شهر دون إصابات.. كورونا تعود للفيتنام و176 إصابة خلال 24 ساعة

قالت اليوم السبت وزارة الصحة الفيتنامية أنها سجلت بعد شهر خال من الإصابات 176 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 19 منطقة بالفيتنام خلال الأيام العشرة الأولى.

وحسب سكاي نيوز عربية، تم إغلاق المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية في هانوي بعد ثبوت إصابة طبيب وممرضتين وأزيد من 20 مريضا بالفيروس

وأضاف ذات المصدر، تم إغلاق أيضا مستشفى كيه بالمدينة المختص بمرضى السرطان بعد اكتشاف 11 إصابة بالفيروس القاتل

كما كشف، أمس، وزير الصحة نوين تانه لونغ ، عن دق ناقوس الخطر تزامنا والإصابات المتوزعة في الفيتنام بالموازاة مع انعدام مصادر انتقال العدوى

ووفي سياق ذي صلة، تم غلق المدارس ونقل الفصول الدراسية عبر الانترنيت في 19 مقاطعة يتمركز بها الوباء.

كما حثت السلطات في هانوي مواطنيها حظر التجمع في حين أُغلقت حدائق المدينة وأماكن الأكل.

أما في مدينة هو تشي منه جنوبي اليلاد حُددت التجمعات بـ 30 شخصا، كما تم غلق الحانات والنوادي وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

للإشارة، فقد أحصت الفيتنام منذ بداية تفشي كورونا 35 حالة وفاة و3137 ألف حالة إصابة مؤكدة بالوباء القاتل