بعد شهر كامل.. آيت نوري يعود أساسيا مع “الوولفز”

سجل اليوم الأحد، الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، عودته إلى التشكيلة الاساسية لناديه وولفرهامبتون الانجليزي، بعد شهر كامل.

وأعلن مدرب “الوولفز” غاري أونيل، عن تشكيلته الأساسية الخاصة بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف نادي تشيلسي، برسم الجولة الـ 18 من الدوري الانجليزي الممتاز. والتي شهدت تواجد مدافع الخضر.

وكان آيت نوري، قد تعرض يوم الـ 27 نوفمبر الفارط، لإصابة في لقاء ناديه أمام فولهام. جعلت الشكوك تحوم حول تضييعه نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار مع الخضر.

غير أن الدولي الجزائري، عاد إلى المنافسة يوم الـ 17 ديسمبر الجاري. بمناسبة لقاء وولفرهامبتون أمام وست هام، واكتفى يومها بالمشاركة بديلا في آخر 20 دقيقة.

قبل أن يقرر المدرب أونيل، الزج به أساسيا في قمة اليوم أمام “البلوز” وهي الخطوة التي ستريح الناخب الوطني، جمال بلماضي، مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق الـ”كان”.

Two changes from #WHUWOL

Sa and Ait-Nouri into the XI

How we line-up to face @ChelseaFC.

🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/OkM6MEyHx2

December 24, 2023