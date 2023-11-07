بعد شهر من العدوان الصهيوني على غزة.. حصيلة دامية ومروّعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10022 شهيدا على الأقل. بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجروح مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية تدمّر 55 مسجدا، و3 جامعات. و3 كنائس، و5 مبان تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة. بالإضافة كذلك إلى تضرر 16 مستشفى، و32 مركز رعاية أولية، و27 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 105 مؤسسات طبية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية، أيضا بتدمير 8500 منزل و40 ألف وحدة سكنية، وتضرر 220 ألف وحدة أخرى. بالإضافة إلى تضرر 88 مقرا حكوميا، و220 مدرسة، 60 منها خرجت عن الخدمة.

2.3 مليون نسمة باتوا نازحين قسرا.. أي ما يعادل 70 بالمئة من سكان قطاع غزة. 2 بالمئة من إجمالي سكان غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.