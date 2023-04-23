بعد شهر من العلاج في “أسبيتار”.. عطال يتلقى أخبارا سارة

أعلن مدرب نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، عن قائمة اللاعبين المعنيين، بلقاء الجولة الـ 32 من الليغ1، والتي سيستقبل فيها النادي، اليوم الأحد، بداية من الساعة 15:00، نظيره كليرمون فوت.

وشهدت القائمة عودة لاعب الخضر، يوسف عطال، بعد 45 يوما كاملا من الغياب. بسبب الإصابة، التي أجبرته على السفر إلى مصحة “أسبيتار” بالدوحة القطرية. من أجل العلاج لشهر كامل.

وعانى عطال، المرشح أن يشارك بديلا في لقاء اليوم، من توالي الإصابات هذا الموسم، وهو ما جعله يغيب عن معظم لقاءات ناديه، الذي لعب له 9 دقائق فقط في سنة 2023.

كما أنه غاب عن تربص الخضر الأخير، الخاص بمواجهتي النيجر. ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

مدرب نيس: “عطال عمل بجد ونعلم أهميته داخل المجموعة”

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، عن عودة عطال إلى قائمة المباريات الرسمية، بعد غياب طويل، وذلك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي.

وعلق ديغارد، على عودة لاعبه: “لقد كثف التعافي بشكل جيد.. نحن نعلم أهميته داخل المجموعة من حيث الحالة الذهنية، ومن الجيد أن يكون معنا لمرافقة هذه المجموعة.”