بعد ضغوط الاتحاد الأوروبي.. دولة جديدة تعلق برنامج جواز السفر الذهبي

خلال اجتماع مجلس الاستقرار والارتباط بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا. أكد رئيس الوزراء الألباني أن الخطة التي تعرضت لانتقادات شديدة لن تصبح فعالة في المستقبل القريب.

وقال راما إنه تم تعليق برنامج جواز السفر الذهبي الذي روجته حكومة البلاد سابقًا.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل. وكذلك المفوض الأوروبي للجوار والتوسع ، أوليفر فارليلي.

وفيما يتعلق بجوازات السفر الذهبية فقد أوضحنا أننا علقنا العملية لحين توضيح الموقف على المستوى الأوروبي. نحن لم نخترع هذا. قال راما: “لقد أخذناه من دول الاتحاد الأوروبي التي نفذته بنجاح”.

خلال المؤتمر ، ذكر راما حقيقة وجود قضية في المحكمة الأوروبية. ومع ذلك، أضاف أنه لن يتم طرحها على الطاولة دون رؤية كيف تنتهي القضية في المحكمة الأوروبية. مضيفًا أنه إذا قررت المحكمة ضد هذا المخطط، فهي قضية مغلقة. ولكن إذا قررت لصالح الحكومة ، فإن كل سيتخذ البلد اختياره.

كما تم التخطيط لهذا المخطط لمنح المستثمرين الأجانب الأثرياء جوازات سفر مجانية. شريطة أن يشتروا شققًا في ميناء دوريس.

يسمح مخطط جواز السفر الذهبي أو برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CIP) للمواطنين الأجانب الأثرياء. بالحصول على الجنسية في ألبانيا ، بشرط أن يقوموا باستثمار مالي واستيفاء الشروط المطلوبة.

ومع ذلك، فقد انتقد الاتحاد الأوروبي باستمرار جميع الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار والإقامة عن طريق برامج الاستثمار. بعد أن تتعارض، وفقًا للاتحاد الأوروبي، مع قانون الكتلة. وتسمح أيضًا للأشخاص المتورطين في الشؤون غير القانونية بالاستفادة من هذه البرامج.

دعت المفوضية الأوروبية ، في تقريرها الخامس بموجب آلية تعليق التأشيرات. ألبانيا مرة أخرى إلى الامتناع عن تفعيل هذا البرنامج.

وأشار التقرير إلى أن “إنشاء نظام مواطنة للمستثمر سيكون مخالفًا للتوصيات الواردة. في التقرير الرابع بموجب آلية تعليق التأشيرة وحزمة التوسيع لعام 2021”.