بعد ضغوط الاتحاد الأوروبي.. صربيا تقدم تأشيرات لمواطني بوليفيا

أدخلت الحكومة الصربية تأشيرات دخول لدولة ثالثة أخرى، بعد ضغوط من سلطات الاتحاد الأوروبي. لمواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة الاتحاد الأوروبي.

منذ 10 فيفري، فرضت وزارة الخارجية في البلاد شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية لبوليفيا.

واعتبارًا من 10 فيفري 2023، يحتاج حاملو جميع أنواع جوازات السفر البوليفية إلى تأشيرة لدخول جمهورية صربيا.

ويعد إجراء التأشيرة المعاد تقديمه للبوليفيين مجرد إجراء آخر في سلسلة قرارات لإعادة تقديم التأشيرات. للمسافرين من دول ثالثة أخرى لدخول صربيا، بسبب ضغوط الاتحاد الأوروبي.

بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن صربيا ملزمة بمواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها، مع سياسة الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن الدولة لديها قائمة أطول بكثير من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبلدان الثالثة الأخرى. التي يسمح لمواطنيها بدخول أراضي صربيا بدون تأشيرة.

وتشمل القائمة حاليًا دولًا مثل أرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا والصين وكوبا وإندونيسيا وجامايكا وقيرغيزستان. والكويت وكازاخستان ومنغوليا وعمان وقطر وروسيا وسورينام وتركيا.

بالنسبة لغالبيتهم ، فإن الدخول إلى صربيا بدون تأشيرة هو “هدية” من الحكومة الصربية. لعدم الاعتراف بجمهورية كوسوفو كدولة مستقلة.

وكثف الاتحاد الأوروبي ضغوطه على صربيا لتقديم تأشيرات لهذه البلدان. حيث يزعمون أيضًا أن مواطني بعضها يستخدمون صربيا للوصول إلى أوروبا ودخول أراضيها بشكل غير قانوني.

في عام 2022، شهد الاتحاد الأوروبي أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2016. حيث تم قبول ما يقرب من مليون طلب من قبل مراكز استقبال اللجوء في جميع أنحاء الدول الأعضاء.

وقد يتم إلغاء الدخول بدون تأشيرة إلى صربيا لمزيد من مواطني البلدان الثالثة، ولا سيما دول مثل بيلاروسيا وكوبا وسورينام.

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