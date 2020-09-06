بعد عدة نوبات قلبية.. نقل رئيس مالي المستقيل إلى أبو ظبي لتلقي العلاج

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بعد عدة نوبات قلبية.. نقل رئيس مالي المستقيل إلى أبو ظبي لتلقي العلاج
بقلم معين تيت

كشف مستشار رئيس مالي المستقيل، إبراهيم بوبكر كيتا، إن الأخير نُقل، أمس السبت، إلى أبو ظبي للعلاج بعد تدهور حالته.

ونقل موقع “رويترز” تصريح مامادو كمارا، بأن كيتا غادر إلى أبوظبي في زيارة طبية تستغرق بين 10 و15 يوما.

مضيفا بأن كيتا غادر على متن طائرة استأجرتها الإمارات بناءً على طلب من المجلس العسكري في مالي.

وأوضح موقع “روسيا اليوم” بأن الرئيس المستقيل نُقل قبل 3 أيام إلى عيادة خاصة بعاصمة مالي، بعد تدهور حالته الصحية.

مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع البالغ 75 عاما، يعاني من ضعف في عضلة القلب، وسبق وأن تعرض لعدة نوبات قلبية.


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