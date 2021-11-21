بعد عسلة.. عزي وبن يطو يوجهان سهامهما صوب بوقرة

عبر الثنائي، أيوب عزي ومحمد بن يطو عن إستغرابهما، بعد عدم إستدعائهما لتمثيل المنتخب المحلي، المقبل على منافسة كأس العرب.

وكتب عزي الناشط مع العربي القطري على صفحته في “إنستغرام” :”يبدو بأننا لسنا جزائريين كفاية لتمثيل المنتخب“.

وجاءت ردة فعل بن يطو، أقل حدة، ولكنها كانت غاضبة أيضا.

وكتب هداف الوكرة القطري :”يمكن أن يؤثروا على العديد من الأشياء التي هي خارج سيطرتك لكن عقلك و الجسم والعزم و الأحلام هي كل ما في يديك ابق راسك مرفوع وقاتل من اجل ما تريد”.

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وعبر الحارس الدولي الجزائري مليك عسلة عن غضبه عقب تهميشه من قائمة المدرب بوقرة المعنية بخوض منافسة كأس العرب للمنتخبات.

ونشر حارس نادي الحزم السعودي تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام قال فيه عسلة:

“ربما أنا مخفي أو من كوكب آخر”.

كما أعلن مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العرب، والتي تنطلق في الـ30 نوفمبر الجاري. وأجرى “الماجيك” العديد من التغييرات، مقارنة بالمجموعة التي إعتمد عليها في التربص الأخير، في دبي، بمناسبة الخسارة أمام نيوزيلندا.

كما قرر أسطورة غلاسغو راينجرز، تدعيم تشكيلته بالعديد من نجوم المنتخب الوطني الأول، على غرار رايس وهاب مبولحي، يوسف بلايلي وبونجاح، تاهرات.

وسيكون بوقرة، مطالبا بتسيير وقت لعب الأسماء السالف ذكرها، بسبب حاجة الخضر لهم في الموعد الأهم وهو كأس إفريقيا بالكاميرون.

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